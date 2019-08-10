Леонарду Жардим: "Продолжаем работать. Верю в команду"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "Лиона" в 1-м туре чемпионата Франции (0:3) отметил, что верит в свою команду. По его словам, игроки отдали максимум сил.

– Мы работаем вместе 6 недель. И мы продолжим работать с той же целью – показывать хорошее командное взаимодействие. Важно сохранять этот настрой. Когда мы проигрываем, у нас не прибавляется уверенности, но это новый сезон. У меня есть вера в команду, которая отдала максимум сегодня вечером и хорошо работала в последние недели.