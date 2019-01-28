Леонарду Жардим: "Мои каникулы закончились"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим дал комментарий в преддверии первого полуфинального матча Кубка лиги против "Генгама"​, собщает официальный сайт монегасков.

– Мои каникулы закончились. Я не мог отказаться, учитывая сложную ситуацию в клубе. Мы можем достичь наших целей путем внесения некоторых изменений с помощью трансферов и работы с нынешним составом. Как я уже и говорил в начале сезона, "Монако" не сможет подняться на подиум, учитывая нашу текущую ситуацию. Я хочу начать с нуля, забыть прошлое. Мы должны совершенствоваться.

Игроки должны знать, что они играют за "Монако", за отличный клуб, который показывал выдающиеся результаты. Необходимо начать с нуля.

Матч с "Генгамом" будет особенным. Они выигрывали кубок в сезоне-2013/2014. "Монако" уважает эту команду. Мы должны сделать все возможное, чтобы выйти в финал Кубка лиги, – приводит слова Жардима пресс-служба монегасков.

"Генгам" – "Монако": первый матч 1/2 Кубка лиги, онлайн-трансляция, 29 января, начало – 23.05 (мск).