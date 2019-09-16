Леонарду Жардим: «Для зрителей матч с «Марселем» был интересный, но не для «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Марселя» (3:4) в 5-м туре чемпионата Франции.

— Команда контролировала первые 30 минут, — цитирует France Football Жардима. — Затем при 2:1 игроки запаниковали. Противник отреагировал на это и забил дважды. Во втором тайме они действовали с уверенностью. Мы вернулись после 2:4, но было уже слишком поздно. Для зрителей это был интересный матч, но не для нас. Мы сделали много ошибок.

В этом сезоне мы уже пропустили 14 мячей. Должны решить вопрос с защитой. Должны быть лучше, нам нужно больше матчей, больше ударов. Это вопрос организации, а не качества игроков.

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