Леонардо: "ПСЖ" нужно сделать шаг назад, чтобы сделать десять вперед"

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо считает, что клубу стоит перестать думать о победе в Лиге чемпионов. По его словам, клуб нуждается в спокойствии.

– Самое важное – продолжать расти, выйти на топ-уровень и остаться там, – цитирует Le Parisien Леонардо. – Целью "ПСЖ" всегда была победа в Лиге чемпионов. В этом сезоне у нас другое видение. Пора немного остановиться, отдохнуть.

"ПСЖ" нуждается в спокойствии. Пришло время создать нечто по-настоящему сильнее. Возможно, нужно сделать шаг назад, чтобы сделать десять вперед. Первый изменение, которое нужно сделать – это не бояться неудач. Мы должны убрать этот страх из головы.

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