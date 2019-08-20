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Лемина близок к переходу в «Монако»

20 августа 2019, 23:41
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Полузащитник «Саутгемптона» Марио Лемина близок к переходу в «Монако». Французский клуб договорился об аренде 25-летнего игрока с обязательством последующего выкупа, утверждает RMC.

Этим летом за футболистом также следили «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Однако английские клубы не вступили в официальные переговоры.

Лемина выступает за «Саутгемптон» с 2017 года. В прошедшем сезоне в чемпионате Англии он провел 21 матч, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.

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