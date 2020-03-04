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«Лацио» интересуется Депаем

14:26
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может перейти в «Лацио» в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, римский клуб ищет усиление в атакующую линию под выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В свою очередь, контракт 26-летнего Депая с «Лионом» заканчивается в июне 2021 года. Как сообщает источник, переговоры французского клуба с представителями голландца о новом соглашении пока не достигли успеха, а значит, есть вероятность того, что руководство «Лиона» будет вынуждено продать форварда летом 2020 года, чтобы не отпускать его бесплатно на правах свободного агента позже.

«Лион» купил Депая у «Манчестер Юнайтед» зимой 2017 года за 16 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету голландца 14 голов и 2 результативных передачи в 18 матчах за «Лион». С декабря форвард восстанавливается от разрыва крестообразной связки. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего игрока в 55 миллионов евро.

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