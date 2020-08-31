L`Equipe: У Паредеса и Ди Марии подозрение на коронавирус

Пресс-служба «ПСЖ» сообщила, что у двух футболистов, возможно, выявлен коронавирус.

По информации L`Equipe, этими футболистами оказались Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Оба игрока проводили отпуск на Ибице и вернулись в Париж в связи с обнаружением инфекции.

Также на острове отдыхали Мауро Икарди, Андер Эррера, Кейлор Навас и Неймар. Отмечается, что Икарди также подозревается в заболевании.