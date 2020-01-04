Кубок Франции. «Тулуза» уступила «Сент-Приве», «Ренн» по пенальти обыграл «Амьен»

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Франции.

«Тулуза» проиграла клубу четвертого дивизиона «Сент-Приве Сент-Илер» (0:1), пропустив решающий мяч на 90+6-й минуте.

«Ренн» в серии пенальти обыграл «Амьен». Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были хозяева — 5:4.

Кубок Франции

1/32 финала

«Сент-Приве Сент-Илер» — «Тулуза» — 1:0 (0:0)

Гол: Антуан, 90+6.

«Тулуза»: Гойкоэчеа, Габриэльсен, Морейра, Амиан, Диаките, Венкер, Макенго, Коне (Буагар, 58), Адли, Доссеви, Кулурис.

Судья: Готье.

4 января. Сен-Приве-Сен-Мемен. Стадион «Stade du Grand Clos».

«Ренн» — «Амьен» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4

«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Мауасса (Гнаньон, 110), Буриго (Гбохо, 91), Леа Силики, Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 105), Дель Кастильо, Тэ (Юну, 82).

«Амьен»: Дрейер, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Лефор, Монкондюи (Гнаоре, 78), Блен, Талал, Бумбу (Шеджу, 99), Корнетт (Диабате, 77), Гирасси (Годдос, 65).

Предупреждения: Талал, 60. Да Силва, 89.

Судья: Лесаж.

4 января. Ренн. Стадион «Роазон Парк».