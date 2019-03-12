Кристоф Гальтье: "Лилль" получит предложения по Пепе от больших клубов"

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье готов к тому, что летом клуб расстанется с нападающим Николя Пепе. Ивуариец вошел в сферу интересов многих топ-клубов, поскольку в нынешнем сезоне в 28 матчах забил 17 голов и сделал 8 голевых передач, а зимой "Лилль" отказался отпускать Пепе в Китай за 80 миллионов евро.

– Думаю, что уход Пепе летом очень реален, – цитирует Le Figaro Гальтье, чья команда занимает второе место в лиге 1. – Безусловно, большие клубы сделают по нему предложения. Насколько знаю, между Пепе и руководством "Лилля" уже идут переговоры, которые обеспечат выгодную всем сторонам сделку.