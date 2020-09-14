Ковач оценил дебют Фолланда в «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач остался доволен игрой команды в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (2:1). Также он оценил выступление Сеска Фабрегаса, на игравшего полгода, и новичка Кевина Фолланда.

— Прежде всего, хочу похвалить свою команду, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Это была сложная игра для обеих команд. У нас было много возможностей отличиться, и я думаю, что мы смогли заслуженно победить. Команде удалось создать четыре или пять опасных моментов у ворот соперника. Я надеюсь, что в следующий раз мы сможем забить больше голов. Но также мне кажется, что болельщики остались довольны тем, что показали на поле футболисты.

— Что вы думаете об игре Сеска Фабрегаса, который сегодня впервые вышел на поле после перерыва в шесть месяцев?

— По моему мнению, Сеск и Софиан были лучшими на поле сегодня. Мы отлично знаем, на что он способен. Он обострял игру в сегодняшнем матче и создал много моментов, в том числе, когда Кевин Фолланд нанес удар по воротам. Спустя шесть месяцев он смог вернуться в игру, и я очень рад за него. Сеск обладает большим набором сильных качеств и сможет помочь команде.

— Как вы можете прокомментировать первый матч Кевина Фолланда ?

— Я остался доволен его игрой. У него не было возможности выйти на поле целый месяц с момента окончания чемпионата Германии. Он быстр, силен и хорошо атаковал, используя всю длину поля и свободные пространства. Мне кажется, что он может дать команде еще больше, но Кевин отлично выступил в своем первом матче за «Монако».