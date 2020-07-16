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Костиль хочет уйти из «Бордо» из-за руководства клуба

16 июля 2020, 03:00

Голкипер Бенуа Костиль рассчитывает покинуть «Бордо» в это трансферное окно. По информации RMC, 33-летний француз 10 дней назад обратился к руководству с просьбой выставить его на трансфер.

Игрок устал от ситуации в клубе и отсутствия амбиций в проекте. Особенно его разочаровало желание главного тренера Паулу Соузы покинуть команду.

Напомним, «Бордо» грозит понижение до четвертого дивизиона Франции, если клубу не удастся пройти финансовую проверку.

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