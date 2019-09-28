Клод Пюэль возглавит не «Монако», а «Сент-Этьен»

Клод Пюэль в ближайшее время возглавит «Сент-Этьен», сообщает GFFN. К работе он приступит уже на следующей неделе.

Нынешний главный тренер команды Гислен Принтан на прошлой неделе отказался покидать клуб на этой неделе, несмотря на предложение руководства.

Стороны уже согласовали условия соглашения, Пюэлю останется только подписать контракт.

С 2008 по 2011 год Пюэль возглавлял принципиального соперника «Сент-Этьена» «Лион». Последним местом его работы был «Лестер», который Пюэль покинул в феврале 2019 года.

Ранее сообщалось, что Пюэль может возглавить «Монако», с которым уже работал с 1996 по 2001 год на разных должностях, включая пост главного тренера последние два сезона.