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Кимпембе помирился с Тухелем

20 февраля 2020, 00:14
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе помирился с главным тренером Томасом Тухелем, сообщает RMC. Француз принес извинения за грубые слова в адрес немецкого специалиста, сказанные братом игрока в видео на своей странице в Instagram после поражения от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

Кимпембе отметил, что его родственник выступил в качестве обычного болельщика, разочарованного проигрышем. В свою очередь, Тухель сказал, что у него нет претензий к игроку и что у них сейчас есть более важные задачи, чем выяснение отношений.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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