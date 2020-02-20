Кимпембе помирился с Тухелем

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе помирился с главным тренером Томасом Тухелем, сообщает RMC. Француз принес извинения за грубые слова в адрес немецкого специалиста, сказанные братом игрока в видео на своей странице в Instagram после поражения от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

Кимпембе отметил, что его родственник выступил в качестве обычного болельщика, разочарованного проигрышем. В свою очередь, Тухель сказал, что у него нет претензий к игроку и что у них сейчас есть более важные задачи, чем выяснение отношений.