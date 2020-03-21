Кавани вернулся в Уругвай, чтобы помочь родному городу в борьбе против коронавируса

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани вернулся в Уругвай. 33-летний уругваец хочет помочь своему родному городу Сальто в борьбе с коронавирусом.

— Мы надеемся, что все уладится, все вернется к порядку, — цитирует GFFN Кавани. — Я постараюсь помочь Сальто, если это необходимо.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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