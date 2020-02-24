Кавани хочет остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани намекнул, что может продлить с клубом контракт, истекающий ближайшим летом. Ранее сообщалось, что 33-летний уругваец, который забил свой 200-й гол за «ПСЖ», наверняка покинет клуб.

— Я в «ПСЖ» уже шесть лет, будет семь, — цитирует Le Parisien Кавани. — За это время была написана история клуба. Это большое приключение для меня. Надеюсь и дальше жить жизнью «ПСЖ». Я рад, что оставил след в истории клуба. Особенно рад за фанатов, которые вселяли в меня уверенность. Меня тут любят. А это приходит со временем. Но все же эту историю еще можно продлить. Прошлый месяц был трудным для меня из-за слухов об уходе. Но я рад, что остался. Хочу продолжать играть здесь.