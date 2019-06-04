"Катастрофа за 30 миллионов евро". Портал Goal назвал провальным трансфер Головина в "Монако"

Портал Goal посвятил статью полузащитнику "Монако" и сборной России Александру Головину. Публикация вышла под заголовком "Как сенсация чемпионата мира Головин стал для "Монако" катастрофой за 30 миллионов евро".

Издание отмечает хорошую игру Головина на домашнем чемпионате мира-2018, а также сообщает, что на 23-летнего хавбека претендовали топ-клубы Европы, включая "Реал" и "Ювентус".

- Переход Головина в "Монако" за 30 миллионов евро оказался довольно неудачным для обеих сторон, так как россиянин не справился с игрой с момента прибытия во Францию, - сообщает Goal. - Есть основания утверждать, что Головин стал крупнейшим трансферным провалом в европейском футболе за последние 12 месяцев.

Были некоторые моменты, которые позволили предположить, что Головин вновь станет тем игроком, которого мы видели на чемпионате мира. В сезон индивидуальной и коллективной посредственности он забил важный гол, который помог "Монако" победить "Амьен" и остаться в премьер-лиге.

В минувшем сезоне Головин провел 35 матчей за "Монако", забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Сезон Головина. Правильный ли выбор сделал Александр?