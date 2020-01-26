Карл Токо-Экамби: «В «Лионе» очень легко адаптироваться»

Нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби прокомментировал дебют во французской команде. В первом же матче чемпионата Франции с «Тулузой» (3:0) он отличился голом.

— Я очень доволен победой, — цитирует AFP Токо-Экамби. — Но мои мысли о Террье, которого я заменил. У него возникли проблемы. Когда выходишь из-за проблем у другого игрока, это тяжело. К тому же я не очень хорошо успел размяться. Но во втором тайме мы понимали, что нужно делать для победы. В «Лионе» очень легко адаптироваться. Все меня поддерживают. Не терпится продолжить сезон и сделать его отличным.