«Кардифф» может обвинить «Нант» в соучастии в непредумышленном убийстве Салы

«Кардифф» обвиняет «Нант» в непредумышленном убийстве аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в небе над Ла-Маншем, сообщает L'Equipe.

Клуб из Уэльса обращает внимание на ряд «тревожных моментов», связанных с трансфером, и хочет, чтобы они были расследованы французским судом. В частности, что «Нант» использовал так называемых «нелицензированных и нелегальных посредников» при перевозке Салы в Уэльс на разбившемся самолете. Обвинение выдвинуто и лицам, который вели сделку по Сале, они скрывали агентские комиссионные и не имели агентской лицензии.

21 января 2019 года, Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе при перелете из Нанта в Кардифф после своего трансфера. Пилот легкомоторного самолета запросил экстренную посадку, но вскоре воздушное судно пропало с экранов радаров. В ходе поисковой операции на дне были обнаружены обломки самолета с телом Салы. Тело пилота найдено не было.

После случившейся трагедии между клубами начались финансовые споры. «Кардифф» настаивает, что Сала не стал игроком команды и отказывался выплачивать «Нанту» 15 миллионов фунтов стерлингов. Теперь валлийский клуб предоставил новые документы по этому делу, которые рассмотрит французский суд.