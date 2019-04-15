"Как грустно". Рибери - о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери отреагировал на пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Французский хавбек заявил, что Париж должен оставаться сильным.
- Как грустно. Сил Парижу! - написал Рибери в своем Твиттере.
Quelle tristesse 🥺🤲🏼 Force à Paris 🇫🇷 #NotreDame pic.twitter.com/YlJ5f3l1hd– Franck Ribéry (@FranckRibery) 15 апреля 2019 г.
Напомним, пожар в Нотр-Даме начался в понедельник вечером. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Возгорание могло быть связано с ремотными работами.
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