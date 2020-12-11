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Кафу считает, что с Месси «ПСЖ» станет непобедимым

11 декабря 2020, 06:33
Кафу. Фото Instagram
Кафу. Фото Instagram
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Экс-защитник сборной Бразилии Кафу прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ». У аргентинца в конце сезона заканчивается контракт с каталонцами.

— Если бы Месси перешел в «ПСЖ», он с Неймаром и Мбаппе составил очень сильное трио, — цитирует L'Equipe Кафу. — «ПСЖ» доставил бы много проблем многим клубам. Месси — это феномен. Месси играет в самый привлекательный футбол в мире. С ним, талантом Неймара и Мбаппе «ПСЖ» был бы практически непобедим.

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