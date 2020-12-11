Кафу считает, что с Месси «ПСЖ» станет непобедимым
Экс-защитник сборной Бразилии Кафу прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ». У аргентинца в конце сезона заканчивается контракт с каталонцами.
— Если бы Месси перешел в «ПСЖ», он с Неймаром и Мбаппе составил очень сильное трио, — цитирует L'Equipe Кафу. — «ПСЖ» доставил бы много проблем многим клубам. Месси — это феномен. Месси играет в самый привлекательный футбол в мире. С ним, талантом Неймара и Мбаппе «ПСЖ» был бы практически непобедим.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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