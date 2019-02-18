Кафу: "ПСЖ" может дойти до финала Лиги чемпионов и без Неймара"

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу считает, что "ПСЖ" может дойти до финала Лиги чемпионов и без нападающего Неймара. Форвард проходит лечение после травмы пятой плюсневой кости и не принимал участия в игре.

Неймар получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура"​ (2:0).

– Все 16 команд, которые все еще соревнуются в Лиге Чемпионов, имеют полный потенциал для победы, независимо от того, потеряли вы свою самую большую звезду или нет, – приводит Goal слова Кафу. – Конечно," ПСЖ " не хватает Неймара. Он является эталоном, но если вы видели первую игру "ПСЖ" на выезде, с достижением, которое они сделали, вы поймете, что у них есть шанс выйти в финал. Но, конечно, с Неймаром есть еще надежда на победу.

Напомним, что "ПСЖ" переиграл "Манчестер Юнайтед" (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и оставил свои ворота в неприкосновенности против английской команды впервые с сезона-2004/2005. В том розыгрыше ЛЧ, в 2004 году "ПСЖ" в групповом турнире сыграл в нулевую ничью против "Челси" (0:0).

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