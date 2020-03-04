Источник: Тиагу Силва хочет подписать контракт с «Барселоной», он хочет играть вместе с Месси

Защитник «ПСЖ» Тиагу Силва хочет перейти в «Барселону» на правах свободного агента в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, 35-летний бразилец, чей контракт с парижанами заканчивается в конце июня 2020 года и вряд ли будет продлен, хочет подписать соглашение с каталонским клубом. Как утверждает издание, у Силвы есть желание поиграть в одной команде с Лионелем Месси.

Тиагу Силва выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. В сезоне-2019/20 на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 30 матчах.