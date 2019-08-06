Источник: "ПСЖ" предложил Неймара нескольким клубам

"ПСЖ" готов отпустить нападающего Неймара. Как сообщает sport.es, французский клуб предложил арендовать бразильца "Реалу", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусу". "МЮ" сразу ответил отказом - ему предлагалось арендовать форварда за 20 миллионов евро на сезон и взять на себя расходы по зарплате. Вариант с "Реалом" категорически отвергает сам Неймар. То же касается и перехода в "Ювентус".

Ранее ходили слухи, что сам Неймар хочет вернуться в "Барселону", однако парижане принципиально не желают возвращать его в Каталонию. При этом в окружении бразильца довольны, что "ПСЖ" хотя бы теперь допускает вариант с продажей или арендой игрока. Неймар надеется, что "Барселона" сможет активизироваться и убедить парижан отпустить его обратно.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Парижане же хотят продать бразильца за 300 миллионов.