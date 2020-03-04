Источник: Неймар может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в одностороннем порядке

Нападающий «ПСЖ» Неймар летом будет иметь возможность расторгнуть контракт с клубом в одностороннем порядке. Такое условие прописано в контракте 28-летнего бразильца, утверждает Sport.es.

Для этого Неймару придется заплатить своему нынешнему клубу 180 миллионов евро.

Форвард перебрался во Францию в 2017 году из «Барселоны». Парижане заплатили за него 222 миллиона евро.

Прошлым летом в СМИ регулярно появлялись сообщения о скором возвращении футболиста в Каталонию, однако в результате он остался в Париже.