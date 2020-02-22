Источник: Неймар готов продлить контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов продлить контракт с клубом, сообщает Goal.com.

По информации источника, парижане готовы удовлетворить финансовые запросы 28-летнего бразильца, который просит увеличения зарплаты (сейчас игрок получает около 600 тысяч евро в неделю). Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Неймар может вернуться в «Барселону».

В сезоне-2019/20 Неймар забил 16 голов и отдал 10 результативных передач в 19 матчах за «ПСЖ». Текущий контракт бразильца действует до конца июня 2022 года.