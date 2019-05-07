У форварда "ПСЖ" Неймара произошел конфликт с полузащитником Юлианом Дракслером. Это случилось после матча 34-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (2:3).
Как информирует Le Parisien, немец выразил недовольство тем, что бразилец слишком увлекается индивидуальной игрой. Тот в ответ сказал: "кто ты такой, чтобы говорить со мной? Все, что ты делаешь, это пасуешь назад. Ты бестолковый". После этого футболисты чуть не подрались, их разнимал главный тренер Томас Тухель, а также Антеро Энрике, спортивный директор парижан.
Ранее Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции от "Ренна".
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