У форварда "ПСЖ" Неймара произошел конфликт с полузащитником Юлианом Дракслером. Это случилось после матча 34-го тура чемпионата Франции против "Монпелье" (2:3).

After PSG's defeat against Montpellier, Neymar had a fight with Draxler in the dressing room telling him: "Who are you to speak to me? All you do is pass the ball backwards, you're clueless." 💀 [Le Parisien] pic.twitter.com/sM7J6Zi4wq – FutbolBible (@FutbolBible) 7 мая 2019 г.

Как информирует Le Parisien, немец выразил недовольство тем, что бразилец слишком увлекается индивидуальной игрой. Тот в ответ сказал: "кто ты такой, чтобы говорить со мной? Все, что ты делаешь, это пасуешь назад. Ты бестолковый". После этого футболисты чуть не подрались, их разнимал главный тренер Томас Тухель, а также Антеро Энрике, спортивный директор парижан.

Ранее Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции от "Ренна".

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