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Игроков «Сошо» попросили играть аккуратнее против «ПСЖ» в товарищеском матче

04:07
Флорантен Погба. Фото Twitter
Флорантен Погба. Фото Twitter
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«Сошо» сыграет с «ПСЖ» в товарищеском матче. Защитник «львят» Флорантен Погба в интервью RMC сообщил, что игроков попросили играть аккуратнее во время этой игры, чтобы не травмировать соперников. Парижской команде предстоит сыграть с «Аталантой» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Однако главный тренер «Сошо» Омар Даф через некоторое время опроверг информацию: «ПСЖ» не давал никаких инструкций для этого матча. «Сошо» не просили ни о чем, даже об аккуратной игре против Неймара. Хотя мы понимаем, что парижанам вскоре предстоит важнейшая игра".

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