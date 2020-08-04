Игроков «Сошо» попросили играть аккуратнее против «ПСЖ» в товарищеском матче

«Сошо» сыграет с «ПСЖ» в товарищеском матче. Защитник «львят» Флорантен Погба в интервью RMC сообщил, что игроков попросили играть аккуратнее во время этой игры, чтобы не травмировать соперников. Парижской команде предстоит сыграть с «Аталантой» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Однако главный тренер «Сошо» Омар Даф через некоторое время опроверг информацию: «ПСЖ» не давал никаких инструкций для этого матча. «Сошо» не просили ни о чем, даже об аккуратной игре против Неймара. Хотя мы понимаем, что парижанам вскоре предстоит важнейшая игра".