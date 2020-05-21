Игрок «Монпелье», попавший в реанимацию с коронавирусом, полностью выздоровел

Полузащитник «Монпелье» Саломон Самбия полностью выздоровел от коронавируса. В конце апреля игрок оказался в реанимации после положительного результата теста на Covid-19.

По информации «100% Paillade», игрок начнет предсезонную подготовку период с клубом 22 июня на тех же условиях, что и все остальные игроки.

По данным Worldometer на ночь с 20 на 21 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 057 086 человек. Умерших — 328 194, выздоровевших — 2 001 365.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 20 мая всего зарегистрировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.