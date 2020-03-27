Ибраим Ба считает, что проблемы «Монако» закалят Головина
Экс-хавбек сборной Франции Ибраим Ба считает, что нынешние трудности «Монако» помогут полузащитнику сборной России Александру Головину закалить характер.
— Головин здорово выглядит в этом сезоне, хотя это не такая простая задача, — сказал «Известиям» экс-игрок сборной Франции Ибраим Ба. — Он переехал из России в другую страну, где нужно было адаптироваться. Но дорогого стоит, что он уже в молодом возрасте получил такой опыт. Это поможет в его дальнейшем прогрессе и развитии карьеры. Сейчас не самый лучший период в истории клуба, он не всегда побеждает и не борется за чемпионство. Но все это должно закалить характер Головина
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