Ибраим Ба считает, что проблемы «Монако» закалят Головина

Экс-хавбек сборной Франции Ибраим Ба считает, что нынешние трудности «Монако» помогут полузащитнику сборной России Александру Головину закалить характер.

— Головин здорово выглядит в этом сезоне, хотя это не такая простая задача, — сказал «Известиям» экс-игрок сборной Франции Ибраим Ба. — Он переехал из России в другую страну, где нужно было адаптироваться. Но дорогого стоит, что он уже в молодом возрасте получил такой опыт. Это поможет в его дальнейшем прогрессе и развитии карьеры. Сейчас не самый лучший период в истории клуба, он не всегда побеждает и не борется за чемпионство. Но все это должно закалить характер Головина