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Хуан Бернат: «Надаль для меня образец»

25 августа 2019, 11:10
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Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат рассказал, кто для него является примером для подражания. Испанец отметил, что восхищается личностью своего соотечественника теннисиста Рафаэля Надаля.

— Надаль — это образец, — цитирует JDD Берната. — Сила характера позволила ему многого добиться. Я восхищаюсь им, хотя встречался с Рафаэлем только один раз — во время тренировочного сбора с «Баварией» в Катаре. Мы с ним обменялись парой слов. А если говорить о футболистах, то на меня большое впечатление произвел Рибери. Я его не забуду. Это замечательный в общении человек и великолепный футболист.

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