22:49 8 августа | Футбол — Франция

Головина нет в составе "Монако". Он пропустит стартовый матч из-за дисквалификации

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не попал в заявку монегасков на матч 1-го тура чемпионата Франции с "Лионом", сообщает официальный Twitter клуба. Встреча пройдет 9 августа.

Отметим, что Головин в прошлом сезоне был дисквалифицирован на одну игру дисциплинарным комитетом LFP на том основании, что в 10 последних матчах чемпионата и Кубка Франции, а также Кубка французской лиги получил 3 желтые карточки.

Монако – Лион

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