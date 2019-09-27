Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Брестом»

В матче 8-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграет с «Брестом». Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку команды на матч, сообщает Twitter «Монако».

Встреча состоится в субботу, 28 сентября. После семи туров на счету «Монако» 6 очков. В предыдущем туре монегаски обыграли «Ниццу» со счетом 3:1. Головин в этой встрече отметился дублем и записал на свой счет результативную передачу.

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