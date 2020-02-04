Головин — в заявке «Монако» на матч против «Анже»
16:59
Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Франции против «Анже».
Встреча состоится сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени.
«Монако»: Леком, Субашич, Бадьяшиль, Балло-Туре, Жорже, Глик, Агилар, Марипан, Хенрихс, Фабрегас, Головин, Фофана, Силва, Чуамени, Бен-Йеддер, Йоветич, Бальде Кейта, Слимани.
В этом сезоне Головин провел 20 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Le groupe de Robert Moreno pour #ASMSCO ce soir au stade Louis-II ?? pic.twitter.com/qjJRaLwBSe— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 4, 2020
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