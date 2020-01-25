Головин — в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбуром»
25 января 2020, 21:12
Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч 21-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром». Россиянин в нынешнем сезоне в лиге 1 провел уже 18 матчей, во всех выходил с первых минут. На его счету три гола в чемпионате Франции.
«Монако» после 20 матчей занимает девятое место в турнирной таблице лиги 1.
Le 1?1? de Robert Moreno ? #ASMRCSA pic.twitter.com/2cmZCg1PXN— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 25, 2020
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