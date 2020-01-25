Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч 21-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром». Россиянин в нынешнем сезоне в лиге 1 провел уже 18 матчей, во всех выходил с первых минут. На его счету три гола в чемпионате Франции.

«Монако» после 20 матчей занимает девятое место в турнирной таблице лиги 1.