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Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»

21 декабря 2019, 21:53
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Стал известен стартовый состав «Монако» на домашний матч 19-го тура чемпионата Франции против «Лилля». Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнет встречу с первых минут.

«Монако»: Леком — Марипан, Жемерсон, Агилар, Глик, Жил Диаш, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Бен Йеддер, Кейта Бальде.

Во вторник «Лилль» на чужом поле разгромил «Монако» (3:0) в 1/8 финала Кубка лиги.

Монако — Лилль

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