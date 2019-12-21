Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»
21 декабря 2019, 21:53
Стал известен стартовый состав «Монако» на домашний матч 19-го тура чемпионата Франции против «Лилля». Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнет встречу с первых минут.
«Монако»: Леком — Марипан, Жемерсон, Агилар, Глик, Жил Диаш, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Бен Йеддер, Кейта Бальде.
Во вторник «Лилль» на чужом поле разгромил «Монако» (3:0) в 1/8 финала Кубка лиги.
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