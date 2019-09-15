Головин в старте «Монако» на матч с «Марселем»

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Марселя» на матч 5-го тура чемпионата Франции. Встреча начнется в 22.00 (мск).

Российский хавбек монегасков Александр Головин начнет игру в основе «Монако».

Стартовый состав «Монако»: Леком — Агилар, Балло-Туре, Глик, Марипан — Фабрегас, Бакайоко, Головин — Мартинш, Бен Йеддер, Слимани.

Стартовый состав «Марселя»: Манданда — Камара, Гонсалес, Сарр, Амави — Сансон, Пайет, Стротман, Лопес — Жермен, Бенедетто.

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