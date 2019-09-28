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Головин — в старте «Монако» на матч с «Брестом»

28 сентября 2019, 20:07
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«Монако» объявил состав на матч 8-го тура чемпионата Франции против «Бреста». С первых минут встречу начнет российский хавбек монегасков Александр Головин.

Состав «Монако»: Леком, Балло-Туре, Жемерсон, Глик, Б. Бадиашиле, Фабрегас, Головин, Бакайоко, Желсон, Бен Йеддер, Слимани.

«Монако» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 6 очков.

Монако — Брест

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