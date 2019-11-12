Головин — в сборной тура чемпионата Франции по версии фанатов
12 ноября 2019, 20:55
Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в сборную 13-го тура чемпионата Франции по версии болельщиков. Российский хавбек стал автором единственного мяча в игре с «Дижоном» (1:0).
3? joueurs de l'@OM_Officiel,— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) November 12, 2019
3? joueurs du @PSG_inside,
2? joueurs de l'@AS_Monaco,
1? joueur de l'@ASSEofficiel,
1? joueur de l'@ogcnice,
1? joueur du @staderennais,
? Voici le #11TypeFans que vous avez choisi pour cette 13e journ?e de @Ligue1Conforama ! pic.twitter.com/rGd5P5n7Rh
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