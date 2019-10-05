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Головин удален в матче «Монпелье» — «Монако»

5 октября 2019, 22:38
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«Монако» остался в меньшинстве в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье». На 81-й минуте встречи с поля был удален российский хавбек монегасков Александр Головин. Он получил две желтые карточки: за срыв атаки и грубый подкат.

Головин получил красную карточку во второй раз за время своего пребывания во Франции.

Монпелье — Монако

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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