«Монако» остался в меньшинстве в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье». На 81-й минуте встречи с поля был удален российский хавбек монегасков Александр Головин. Он получил две желтые карточки: за срыв атаки и грубый подкат.

Головин получил красную карточку во второй раз за время своего пребывания во Франции.

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