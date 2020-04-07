Американский портал The Score отметил лучших игроков в пяти ведущих европейских чемпионатах. В рейтинг попали Лионель Месси, Роберт Левандовски, Садио Мане, Анхель Ди Мария и Йосип Иличич. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин был назван самым прогрессирующим игроком лиги 1.

— Головин был вдохновлен тем, что страна-хозяйка чемпионата мира-2018 неожиданно дошла до четвертьфинала, так что «Монако» не пожалел 30 миллионов евро. Первый его сезон оказался настоящей катастрофой. И, пусть в нынешнем сезоне цифры не являются феноменальными, 3 гола и 4 результативные передачи, он влияет на игры с большей регулярностью.