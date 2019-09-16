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Новости   //    Футбол   //    Франция

Головин рассказал о том, в какой лиге хотел бы играть

16 сентября 2019, 00:30
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин? в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» признался, что у него нет определенной команды, за которую он мечтает играть в будущем. 23-летний футболист отметил, что хочет поиграть за топ-клуб из Англии или Испании.

— Мечта попробовать себя в Европе появилась тогда, когда играл за ЦСКА, — сказал Головин в программе «Инсайдеры». — Сейчас нет определенной любимой команды. Хотелось бы поиграть в топ-клубе в Англии или Испании.

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