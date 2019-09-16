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Головин признался, что скучает по ЦСКА

16 сентября 2019, 00:40
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» сравнил атмосферу в нынешней команде и ЦСКА.

27 июля 2018 года Головин перешел в «Монако» из ЦСКА за 30 миллионов евро.

— Скучаю по ЦСКА, смотрю матчи команды, — сказал Головин. — Созваниваюсь с Чаловым, Черновым, Щенниковым и остальными. Из группы армейцев не удалился, чуть позже меня удалили. Что делать Чалову? Федя хочет попробовать себя в Европе. Я не давал ему совета о том, куда стоит идти или нет.

В ЦСКА более семейный коллектив. Ты будешь общаться и гулять в свободное время, в «Монако» все не так. Каждый выходной, когда я играл в Москве, то со всеми ребятами успевал увидеться.

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