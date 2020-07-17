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Головин представил новую форму «Монако»

12:42
Новая форма &quot;Монако&quot;. Фото ФК "Монако"
Новая форма &quot;Монако&quot;. Фото ФК "Монако"
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«Монако» на официальном сайте клуба представил домашнюю форму на сезоне-2020/21.

Футболка традиционно разделена по диагонали: верхняя часть красная, нижняя — белая. Шорты выполнены в красном цвете. В представлении экипировки принял участие российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» по итогам сезона-2019/20 занял девятое место в чемпионате Франции.

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