Головин представил новую форму «Монако»
12:42
«Монако» на официальном сайте клуба представил домашнюю форму на сезоне-2020/21.
Футболка традиционно разделена по диагонали: верхняя часть красная, нижняя — белая. Шорты выполнены в красном цвете. В представлении экипировки принял участие российский полузащитник Александр Головин.
«?? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ... ??? ?? ??? ... ??? ?? ??? ...»— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) July 17, 2020
? @KappaFrance KOMBAT(tm) PRO Home 2020-21 ?
? https://t.co/7x05jaX4L3 pic.twitter.com/GtNY9eNcjK
«Монако» по итогам сезона-2019/20 занял девятое место в чемпионате Франции.
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