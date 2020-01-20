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Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч Кубка Франции против «Сент-Приве»

20 января 2020, 22:12
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Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции против «Сент-Приве». Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первыт минут.

Состав «Монако»: Леком, Жорже, Бадиашиле, Марипан, Диаш, Агилар, Бошилья, Головин, Кейта Бальде, Бен Йеддер, Йоветич.

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