Игроки "Монако" Джибриль Сидибе, Налду, Александр Головин и Диего Бенальо встретились с футболистами детских команд клуба (U-6, U-7, U-8 и U-9). При этом Головин по-русски пообщался с одним из мальчиков.
- Русский откуда знаешь? - спросил хавбек.
- Меня мама научила, - ответил мальчик.
- Французский знаешь? - спросил Александр.
- Да, - ответил ребенок.
"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 32 очка после 33 туров. Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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