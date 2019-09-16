Головин объяснил, почему перешел в «Монако», хотя имел предложения от «Челси» и «Ювентуса»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» признался, что принял решение перейти к монегаскам летом 2018-го, исходя из советов Леонида Слуцкого или Виктора Гончаренко.

27 июля 2018 года Головин перешел в «Монако» из ЦСКА за 30 миллионов евро.

— Почему я выбрал «Монако»? Подумал, что мне будет тяжело переходить в «Челси» или «Ювентус», — сказал Головин. — Я — российский футболист. Конечно, если бы я знал английский или итальянский на тот момент, то, возможно. Было много людей, которые тогда подсказывали мне. Леонид Слуцкий, Виктор Гончаренко и другие. Главное в этом случае — не оставаться в России.

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