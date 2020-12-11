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Головин не вошел в состав «Монако» на матч с «Марселем». Россиянин не играл с августа

11 декабря 2020, 22:56

«Монако» назвал список футболистов, которые отправятся на матч чемпионата Франции с «Марселем». В их число не вошел россиянин Александр Головин. Хавбек из-за травмы не играл с 30 августа.

В нынешнем сезоне Головин провел только два матча в составе монегасков.

Игра «Марсель» — «Монако» состоится 12 декабря.

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