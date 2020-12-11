Головин не вошел в состав «Монако» на матч с «Марселем». Россиянин не играл с августа
«Монако» назвал список футболистов, которые отправятся на матч чемпионата Франции с «Марселем». В их число не вошел россиянин Александр Головин. Хавбек из-за травмы не играл с 30 августа.
В нынешнем сезоне Головин провел только два матча в составе монегасков.
Игра «Марсель» — «Монако» состоится 12 декабря.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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