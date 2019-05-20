Головин назвал "Монако" бандой после победы над "Амьеном"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин опубликовал в Инстаграме фотографию после победы над "Амьеном" (2:0) в матче 37-го тура чемпионата Франции. 22-летний спортсмен забил гол и отдал голевую передачу в этой игре.

– Банда, – подписал фото на русском языке Головин.

В текущем сезоне Головин провел 34 матча за "Монако", забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. В заключительном туре лиги 1 монегаски сыграют с "Ниццей" 24 мая.

L'Equipe: Головин в сборной лучших игроков 37-го тура чемпионата Франции