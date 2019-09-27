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Головин — лучший игрок недели в «Большой пятерке»

27 сентября 2019, 22:55

Полузащитник «Монако» Александр Головин назван лучшим футболистом недели в чемпионатах «Большой пятерки» по версии авторитетного портала WhoScored. В матче 7-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» он отыграл 90 минут, сделал дубль и отдал голевой пас на Виссама Бен Йеддера.

Его рейтинг составил 9,99.

Монегаски выиграли со счетом 3:1. Эта победа стала первой для команды в нынешнем сезоне. После 7 туров «Монако» идет в зоне вылета на 18-м месте с 6 очками.

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