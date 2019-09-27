Полузащитник «Монако» Александр Головин назван лучшим футболистом недели в чемпионатах «Большой пятерки» по версии авторитетного портала WhoScored. В матче 7-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» он отыграл 90 минут, сделал дубль и отдал голевой пас на Виссама Бен Йеддера.

Его рейтинг составил 9,99.

Монегаски выиграли со счетом 3:1. Эта победа стала первой для команды в нынешнем сезоне. После 7 туров «Монако» идет в зоне вылета на 18-м месте с 6 очками.