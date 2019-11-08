Головин и Налду в заявке «Монако» на матч с «Дижоном»
Стала известна заявка «Монако» на матч 13-го тура чемпионата Франции против «Дижона», информирует официальный Twitter монегасков. В список из 18 игроков попал российский хавбек Александр Головин.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари — Леком, Субашич;
защитники — Бадиашиле, Глик, Балло-Туре, Загре, Хенрикс, Марипан, Налду;
полузащитники — Силва, Бошилья, Мартинш, Головин;
нападающие — Диаш, Слимани, Бен Йеддер, Огюстен, Бальде.
Матч «Монако» — «Дижон» пройдет 9 ноября, начало — в 22.00 (мск).
Монегаски с 15 очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Дижон» — 16-я строчка и 12 баллов.
? Le groupe ??? pour #ASMDFCO ? pic.twitter.com/jWQaR2zSxC— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 8, 2019
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